Un peritaje de inspección técnico balístico se realizó este sábado en la plaza Francia, ubicado en el Cercado de Lima, lugar donde el artista Eduardo Ruiz Sanz, conocido como ‘Trvko’, murió el último miércoles por un disparo que, según la Policía, fue efectuado por el suboficial Luis Magallanes.

La diligencia, que busca esclarecer las circunstancias de la muerte, ha generado una fuerte controversia entre las defensas: el abogado de la familia cuestionó que se haya realizado días después con la escena del crimen “totalmente alterada”, mientras que la defensa del policía argumenta que la trayectoria de la bala apunta a una eximencia de responsabilidad penal.

Peritos de Criminalística y agentes de la Policía Nacional, junto con el coronel PNP Carlos Morales (jefe de la División de Homicidios) y el fiscal de turno, trabajaron en la intersección del jirón Camaná con Tambo de Belén. El peritaje se extendió por varias horas, manteniendo el acceso vehicular y peatonal cerrado.

Al término de la inspección, Stefano Miranda, abogado de Luis Magallanes, sostuvo que los hallazgos convalidan su teoría. “Se ha encontrado que el proyectil, primero, tiene la proyección hacia el piso y luego va hacia el cuerpo, que se convalida y se homologa con la necropsia de ley”, declaró a la prensa.

A decir de Miranda, este hecho cambiaría el tipo de delito, buscando una “eximencia de responsabilidad penal” o, en su defecto, un homicidio culposo.

Sin embargo, Rodrigo Noblecilla, abogado de la familia de la víctima, desacreditó la diligencia por la tardanza de su ejecución. N oblecilla criticó duramente que Criminalística no concurriera el mismo día de los hechos , señalando que la “escena del crimen está totalmente alterada”. Respecto a la teoría del rebote, el letrado afirmó que el abogado contrario “inventa un montón de teorías”.

Adicionalmente, el abogado Noblecilla cuestionó el levantamiento de una lámina metálica lacrada, cuya relevancia para la investigación, según él, no fue justificada por los peritos.