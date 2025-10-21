El Poder Judicial admitió a trámite un hábeas corpus interpuesto por el Instituto de Defensa Legal Policial (IDL-POL) en favor del suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) Luis Magallanes, quien se encuentra bajo investigación por el presunto homicidio calificado de Eduardo Ruiz.

La resolución, emitida por el Décimo Juzgado Especializado en lo Constitucional, fue registrada el 20 de octubre.

La acción constitucional busca anular la orden de detención preliminar por siete días que pesa sobre el agente policial, al considerar que dicha medida vulnera la Ley 32181.

Esta norma, vigente desde 2023, garantiza la presunción de inocencia de los miembros de la PNP y dispone que no se dicte detención preliminar cuando el uso de sus armas reglamentarias se produce durante el cumplimiento de sus funciones, incluso si de ello resultan lesiones o muertes.

El abogado Jesús Poma Zamudio, representante del IDL-POL y autor del recurso, argumenta que el juez Abel Centeno Estrada, del Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, omitió aplicar dicha norma pese a haber sido invocada por la defensa.

En el documento presentado se sostiene que la autoridad judicial debió optar por una medida menos restrictiva, como la comparecencia con restricciones, en lugar de ordenar la detención efectiva del agente.

La demanda también se dirige contra el fiscal Roger Yana Yanqui, miembro de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, quien solicitó la medida de detención.