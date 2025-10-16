Durante la madrugada de este jueves, los restos de Eduardo Ruiz Sanz, el joven que falleció en las protestas del miércoles 15 de octubre en el Centro de Lima, fueron retirados del Hospital Arzobispo Loayza y trasladados a la Morgue Central de Lima, según informó el personal del establecimiento de salud.

De acuerdo con la información del hospital, el procedimiento se realizó alrededor de las 4:00 a.m., con la participación de representantes del Ministerio Público, quienes acudieron al nosocomio para continuar con las diligencias legales y la recolección de evidencias en torno al caso.

En los exteriores del hospital, familiares y amigos de la víctima realizaron una vigilia durante la noche en señal de duelo y reclamo de justicia. Los parientes evitaron brindar declaraciones a la prensa y se retiraron pasadas las 2:00 a.m.

Sin embargo, un grupo de manifestantes ajenos al entorno del fallecido llegó al lugar e hizo pintas en los muros del hospital con mensajes contra la Policía Nacional, según constató un equipo de RPP Noticias.

Balance de heridos

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que durante las protestas del miércoles se registraron 89 personas heridas, entre 29 civiles y 60 efectivos policiales.

“La gran mayoría han sido pacientes policontusos de leve a moderada gravedad. De estos 29, 27 han sido dados de alta y dos permanecen en el Hospital Loayza, tras ser intervenidos quirúrgicamente”, detalló José Roncal Narváez, director general de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud del Minsa.

El funcionario precisó que uno de los pacientes hospitalizados presenta trauma abdominal por impacto de perdigón, aunque no se ha confirmado si fue causado por postas de goma o de metal.

La Tercera Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos está a cargo de la investigación del caso, luego de que se confirmara que Ruiz Sanz, de 32 años, murió por un disparo de arma de fuego en las inmediaciones de la Plaza Francia durante las manifestaciones.

El presidente José Jerí expresó sus condolencias a la familia y pidió que las investigaciones se desarrollen “con objetividad y transparencia”.

