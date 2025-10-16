Un grave accidente de tránsito registrado la noche del miércoles 15 de octubre en la Vía de Evitamiento, a la altura de Puente Nuevo, provocó el cierre temporal de esta importante vía metropolitana en el sentido de sur a norte.

El siniestro, que involucró a dos tráileres y un bus de transporte público conocido como “El Chino”, generó una extensa congestión vehicular y obligó a las autoridades a disponer el desvío del tránsito.

La empresa concesionaria Lima Expresa informó mediante sus canales oficiales que “por seguridad de los clientes, la Vía de Evitamiento permanece cerrada a la altura de Puente Nuevo, con sentido al norte debido a un siniestro. La PNP realiza el desvío del tránsito hacia la parte baja de Puente Nuevo. Al momento, el Cuerpo General de Bomberos y ambulancia se encuentran en el punto”.

El incidente ocurrió mientras en el Centro de Lima se desarrollaban marchas que concentraron a efectivos policiales en la avenida Abancay.

En paralelo, el accidente en la zona este de la capital generó tensión entre los conductores que circulaban por Evitamiento, al quedar bloqueado parcialmente uno de los carriles más transitados de la ciudad.

De acuerdo con las primeras versiones, uno de los tráileres habría intentado adelantar sin respetar la distancia correspondiente, lo que ocasionó la pérdida de control y el impacto contra el bus y una estructura de concreto. El segundo tráiler, que se desplazaba detrás, colisionó con las unidades al no poder frenar a tiempo.

El Cuerpo General de Bomberos y una ambulancia acudieron para atender la emergencia, mientras los agentes de la Policía Nacional se encargaron de ordenar el tránsito y dirigir los desvíos. Los daños materiales fueron de consideración y las labores para retirar los vehículos pesados demandaron varias horas.