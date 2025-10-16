El Ministerio del Interior (Mininter) se pronunció este miércoles 15 de octubre ante los hechos registrados durante la marcha nacional convocada en Lima y diversas regiones del país.

A través de un comunicado, la institución expresó su rechazo “de manera enérgica y categórica” a todo acto de violencia “contra la propiedad pública o privada, los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), así como cualquier atentado contra los derechos fundamentales”.

El Mininter reiteró su compromiso de mantener la seguridad pública y el orden interno en todo el territorio nacional, subrayando que su labor se enmarca en “un enfoque de lucha frontal contra la criminalidad en todas sus modalidades”.

La jornada de protestas, organizada por el movimiento juvenil “Generación Z”, reunió a diversos colectivos, sindicatos, comunidades y organizaciones sociales que exigen cambios estructurales, el fin de la impunidad y la renuncia de las actuales autoridades.

Entre sus principales reclamos figura la crítica al presidente José Jerí, a quien un sector juvenil considera “sin legitimidad democrática”.

De acuerdo con información de la Policía Nacional del Perú, 15 efectivos de la Unidad de Servicios Especiales resultaron heridos durante las manifestaciones registradas en el centro de Lima.

“Se encuentran en el Hospital Central de la PNP y en el Hospital Augusto B. Leguía, donde reciben atención médica”, precisó la institución. La PNP también hizo un llamado a los participantes a ejercer su derecho a la protesta “de manera pacífica y sin recurrir a la violencia”.

La movilización no solo se desarrolló en la capital, sino también en al menos 15 regiones del país, entre ellas Arequipa, Cusco, Puno, Trujillo y Cajamarca, donde miles de ciudadanos salieron a las calles en señal de descontento por el incremento de la inseguridad, las extorsiones y la falta de respuestas del Estado frente a los problemas más urgentes del país.