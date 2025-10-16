El Ministerio Público informó que viene realizando diligencias urgentes para esclarecer las circunstancias en que falleció Eduardo Ruiz Sanz, el ciudadano de 32 años que recibió un disparo de arma de fuego durante las manifestaciones ocurridas el último miércoles en las inmediaciones de la Plaza Francia, en el Cercado de Lima.

A través de un comunicado, la institución detalló que la investigación está a cargo de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo, la cual dispuso el levantamiento del cadáver en el Hospital Arzobispo Loayza, donde fue trasladado tras el incidente.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía realiza diligencias urgentes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento de Eduardo Ruiz (32), quien recibió un disparo por arma de fuego en las inmediaciones de la plaza Francia, ubicada en el Cercado de Lima, durante las protestas sociales… pic.twitter.com/xVrDUET4zu — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 16, 2025

Asimismo, el Ministerio Público informó que se ha ordenado la recolección de evidencias audiovisuales y balísticas en el área donde ocurrió el hecho, con el objetivo de determinar responsabilidades. Estas diligencias se realizan en el contexto de posibles violaciones a los derechos humanos.

El fallecimiento de Ruiz Sanz se produjo durante las manifestaciones registradas en el Centro de Lima, que dejaron además más de un centenar de heridos, entre civiles y efectivos policiales, según reportó la Defensoría del Pueblo.

El presidente José Jerí expresó su pesar por la muerte del joven y pidió que las investigaciones avancen “con objetividad”.

