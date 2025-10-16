Durante la noche del miércoles, la Defensoría del Pueblo reportó que 102 personas, entre policías y civiles, resultaron con heridas policontusas en el contexto de las manifestaciones contra el Gobierno y el Congreso, y fueron atendidas en distintos hospitales de Lima.

Así lo dio a conocer la Defensoría del Pueblo mediante un mensaje en su cuenta de X, donde informó sobre la cifra de civiles y policías heridos.

“A esta hora, los comisionados de la Defensoría reportan el ingreso a emergencias de 102 personas heridas policontusas: 23 civiles (14 en Hospital Loayza –2 menores–, 1 en Emergencias Grau, 5 en Hospital 2 de Mayo, 1 en Almenara y 1 en Rebagliati, además de 1 niña civil atendida en Hospital PNP) y 59 efectivos policiales (40 en Hospital PNP Luis Sáenz –1 menor– y 19 en Hospital PNP B. Leguía)”, señalaron.

Previamente, el presidente José Jerí informó sobre 20 civiles heridos. A través de su cuenta de X, el mandatario atribuyó esta información a la Defensoría del Pueblo y añadió que 55 efectivos policiales también resultaron heridos.

Incluso, poco antes de las 10 de la noche, el mandatario se acercó al cruce del jirón Junín y la avenida Abancay para verificar personalmente la situación de algunos efectivos que estaban siendo atendidos en el lugar.

