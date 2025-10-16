Tras las protestas en el Centro de Lima, 29 civiles recibieron atención médica en hospitales. Dos de ellos siguen internados tras ser operados, según el funcionario del Ministerio de Salud, José Roncal Narváez.

“La gran mayoría han sido pacientes policontusos de leve a moderada gravedad. De estos 29, 27 han sido dados de alta y dos pacientes permanecen en el Hospital Loayza, puesto que han sido intervenidos quirúrgicamente”, declaró Roncal a RPP.

“Un paciente ha sido intervenido quirúrgicamente de la parte abdominal. Está estable, postquirúrgico. Y el otro paciente, también; es un traumatismo encéfalo craneano (TEC) severo, también postoperado y está estable. Está todavía en el área de recuperación del Hospital Loayza”, añadió.

José Roncal indicó que los 29 heridos fueron atendidos en distintos establecimientos de salud:

Hospital Loayza: 17 pacientes.

· Hospital Dos de Mayo: 7 pacientes.

· Hospital Casimiro Ulloa: 2 pacientes.

· Emergencias Grau: 1 paciente.

· Hospital Rebagliati: 1 paciente.

· Zona del conflicto (atendido por SAMU): 1 paciente.

Sobre las personas heridas, Roncal indicó que la mayoría presentó afectaciones por inhalación de humo y gases lacrimógenos, así como contusiones en las manos y en el cráneo.

“Hubo heridas en cráneo, las cuales han sido suturadas, han estado en observación unas tres o cuatro horas y han sido de alta posteriormente en el Hospital Loayza”, sostuvo.

También señaló que entre los heridos se encontraban dos menores de 16 años, quienes ya fueron dados de alta.

Además, respecto a los dos pacientes hospitalizados tras una intervención quirúrgica, José Roncal informó que uno de ellos ingresó con un “trauma abdominal” causado por un perdigón.

“Dato de herida por bala no lo tenemos. Por perdigones es el paciente que ha ingresado con trauma abdominal y el que ha sido intervenido quirúrgicamente [¿Estos perdigones son de metal o postas de goma?] Ese dato puntual tendríamos que recabarlo del postquirúrgico. No tenemos el dato de ingreso para decir que es goma o es metal. Es un dato que se lo recaba posteriormente a la intervención quirúrgica”, manifestó.

Roncal también afirmó que cuentan con información general sobre 60 policías heridos durante las manifestaciones del pasado miércoles.

“El dato de los policías tenemos como información general que son 60 policías que han tenido heridas y han sido trasladados a sus hospitales correspondientes. De allí si no tenemos una información de los diagnósticos. Pero tenemos la información que han sido 60 policías trasladados a sus respectivos hospitales”, indicó.