El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que el ciudadano Eduardo Ruiz Sanz, quien falleció durante las protestas del miércoles 15 de octubre en el Centro de Lima, ingresó sin signos vitales al Hospital Arzobispo Loayza.

El anuncio fue realizado por José Roncal Narváez, director general de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd) del Minsa, durante una entrevista con RPP Noticias.

“Este paciente ha ingresado al hospital Loayza sin signos vitales”, informó el funcionario a RPP, quien agregó que el cuerpo fue retirado del nosocomio durante la madrugada del jueves 16 de octubre.

El Minsa señaló que se brindaron las atenciones correspondientes a los heridos que llegaron a diferentes hospitales de la capital tras las movilizaciones, y reiteró su compromiso con la atención médica oportuna en casos de emergencias sociales.

La muerte de Ruiz Sanz, de 32 años, se produjo tras recibir un disparo de arma de fuego en las inmediaciones de la Plaza Francia, según informó el Ministerio Público, que ha iniciado diligencias para determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades correspondientes.

La Defensoría del Pueblo reportó que, en el marco de las manifestaciones, más de un centenar de personas resultaron heridas, entre civiles y efectivos policiales.

El presidente José Jerí expresó sus condolencias a la familia del fallecido y pidió que las investigaciones se desarrollen “con objetividad y transparencia”.

