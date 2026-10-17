se realizará en la casa hacienda San José, ubicada en el distrito de El Carmen, en la provincia de Chincha.

Ingreso gratis

Las actividades serán este 24 y 25 de octubre con presentaciones de zapateo, cajón, concursos de hatajos, danza de escolares, canto, entre otros eventos culturales. Además, habrá ferias gastronómicas y más de 50 emprendimientos locales.

“Este festival es un llamado: la cultura transforma. Nosotros llevamos años trabajando en transformación y desarrollo social, en prevención y rescate, y por eso seguimos. Esto es por la paz y necesitamos más de esto, no menos”, precisó Vania Masías, integrante del equipo creativo de Vive Chincha.

Cabe indicar que el ingreso es gratuito al festival y a las instalaciones de la hacienda San José declarada patrimonio cultural del Perú.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉

VIDEO RECOMENDADO

TAGS RELACIONADOS