La sexta edición del Vive Chincha se realizará en la casa hacienda San José, ubicada en el distrito de El Carmen, en la provincia de Chincha. Las fechas serán el próximo fin de semana.

Ingreso gratis

Las actividades serán este 24 y 25 de octubre con presentaciones de zapateo, cajón, concursos de hatajos, danza de escolares, canto, entre otros eventos culturales. Además, habrá ferias gastronómicas y más de 50 emprendimientos locales.

“Este festival es un llamado: la cultura transforma. Nosotros llevamos años trabajando en transformación y desarrollo social, en prevención y rescate, y por eso seguimos. Esto es por la paz y necesitamos más de esto, no menos”, precisó Vania Masías, integrante del equipo creativo de Vive Chincha.

Cabe indicar que el ingreso es gratuito al festival y a las instalaciones de la hacienda San José declarada patrimonio cultural del Perú.

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