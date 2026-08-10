Yimi Angulo Tipiana, podador con más de 20 años de experiencia, ocupó el primer puesto en la sexta edición del Concurso de Poda Profesional de Vid, realizado en la región de Ica y organizado por la empresa Bahco.

Conocimiento y experiencia

En el certamen participaron más de 60 podadores que representaron a las bodegas vitivinícolas y empresas agrícolas locales, quienes dispusieron de 30 minutos para demostrar su talento ante un jurado especializado. La evaluación consideró aspectos como la precisión, la técnica, la prolijidad y la velocidad en los cortes.

Cada participante dispuso de 30 minutos para podar una hilera de uvas pisqueras. Durante la prueba, el jurado calificó la poda de 13 pitones con tres yemas por brazo, en una planta debía tener un total de 52 pitones.

En la sexta edición del Concurso de Poda Profesional de Vid también se premió a Víctor Siguas Gonzales, quien ocupó el segundo lugar, mientras que el tercer puesto le correspondió a Jossy Arlety Ygnacio.

“La región de Ica, reconocida como el principal polo vitivinícola del Perú y por su extensa tradición en el cultivo de la vid y la elaboración de vinos y piscos, constituye un escenario ideal para este certamen. Su objetivo es poner en valor el trabajo de quienes, con conocimiento y experiencia, contribuyen a la calidad y sostenibilidad de la producción vitivinícola”, señaló Rubén Uribe, director comercial de Bahco para Chile y Perú.

El ejecutivo sostuvo que la poda es una labor milenaria y fundamental en el cultivo, realizada antes de que la vid despierte de su reposo invernal. Esta práctica consiste en cortar las sarmientos o ramas para darle forma y vigor a la planta, así como para incrementar la producción.

“La importancia de la poda radica en que de ella dependen la próxima vendimia y las subsiguientes, además de la evolución de la cepa a largo plazo. Es una técnica compleja y delicada en la que se deben considerar diversos factores”, agregó.

Destacó que el Concurso de Poda Profesional de Vid, se ha consolidado como un clásico en el calendario vitivinícola de América del Sur, y que reúne año tras año a expertos y apasionados por el cuidado de los viñedos.

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