Un incendio se registró la noche del sábado en un terreno colindante a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Nasca, generando momentos de alarma entre vecinos, transeúntes y conductores que circulaban por la zona, debido a la intensa humareda y al riesgo de propagación hacia inmuebles cercanos.

Siniestro urbano

Hasta el lugar acudieron de inmediato unidades de la Compañía de Bomberos de Nasca y Vista Alegre, cuyos efectivos realizaron un trabajo rápido y coordinado para controlar las llamas. La oportuna intervención permitió evitar que el fuego se extienda hacia la sede de la UGEL, viviendas aledañas y la institución educativa Simón Rodríguez, ubicada frente al punto de la emergencia.

Durante varios minutos, los bomberos combatieron el siniestro en medio de una densa humareda, ingresando al área afectada con el equipamiento correspondiente, mientras personal de apoyo restringía el tránsito vehicular como medida de prevención y seguridad para la población.

De acuerdo con imágenes captadas por cámaras de seguridad, el incendio se habría originado presuntamente por la irresponsabilidad de menores de edad que habrían estado jugando con cuetecillos en el terreno baldío, versión que coincide con lo manifestado previamente por algunos vecinos del sector.

El área afectada corresponde a un local que, según moradores, era utilizado ocasionalmente como lavadero y depósito, lo que facilitó la rápida combustión del material acumulado.

Las autoridades exhortaron a los padres de familia a reforzar la supervisión de los menores y evitar el uso de pirotecnia en zonas no habilitadas, mientras se espera que las instancias correspondientes evalúen el caso para determinar responsabilidades y prevenir nuevos incidentes en este sector de la ciudad.

