El gerente de Promoción del Transporte y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de Ascope, Wagner Geldres Torres, fue retirado del cargo y será investigado por presuntos actos de corrupción, luego de que representantes de la empresa Cartavio Renta Car lo acusaran de exigir coimas a los hombres del volante.

VER MÁS: La Libertad: Centro de salud es “elefante blanco” en Alto Trujillo

Denuncia

En sesión de concejo, Carlos Carbonel, representante de esa compañía de transportes, denunció que el funcionario de confianza de la alcaldesa María del Rosario Cortijo habría solicitado hasta 40 pagos, a través de la aplicación Yape. Por ello, entregó las capturas de las transferencias a los regidores.

“Son más de 40 (yapes). Dinero que debió ingresar a las arcas de la municipalidad de Ascope y fueron giradas directo, de manera personal, a su cuenta del señor. Nosotros como empresa de transportes estamos cansados, preferimos morir de pie a vivir arrodillados. Con cada Yape que ustedes tienen en sus manos, pueden hacer la denuncia pública junto con mi persona”, indicó el transportista.

Según afirmó Carbonel, los pagos se habrían dado para agilizar permisos y trámites. El transportista, además, dijo que el gerente Wagner Geldres también lo habría coaccionado para que le presente a mujeres. “Yo lo he filmado, todo eso yo lo tengo y no se puede negar, si él me querella, yo lo hago público (los videos)”, aseveró.

LEER AQUÍ: Aldo Carlos no reemplazará a Daniel Salaverry en Somos Perú

Se va

A través de un comunicado, la municipalidad de Ascope anunció que removió del cargo al funcionario. También dijo que colaborará “activamente con las investigaciones correspondientes, poniendo a disposición de las autoridades competentes toda la información y documentación necesaria y/o pertinente”.

“Paralelamente, se han adoptado las acciones administrativas correspondientes para garantizar la continuidad del servicio en la Gerencia de Transportes”, agregó.