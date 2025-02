La ejecución presupuestal de La Libertad está por debajo del promedio nacional, y a decir del experto en temas de gestión pública, Francisco Huerta Benites, es urgente que se empiecen a enfocar en inversiones importantes y de gran impacto en el cierre de brechas. Afirmó que los gobiernos locales no deberían de invertir menos del 80%.

“Son inversiones que cierran brechas, eso no es bueno. Tienen que mejorar su gestión, tienen que priorizar proyectos que tengan un mayor impacto, tienen que tener buenos equipos de formuladores de proyectos para de esa manera mejorar. No pueden invertir 55%, es muy bajo. No deberían invertir menos del 80%”, afirmó.

Según precisó, es clave que se contraten a especialistas en gestión pública, por lo que recomendó una evaluación permanente de las metas.

“Donde si viene el problema son con los gobiernos locales, mientras se ven inversiones por 98% en el Central y 95% en Regional, ellos han invertido un 50 o 53%, lo que es muy bajo realmente, ese es el promedio, porque hay otros que ha ejecutado 70% y 30%. Ahí hay un problema porque son inversiones chicas, que están al alcalde de la población”, indicó.