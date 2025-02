Doscientos agentes de la División de Acciones Tácticas del Alto Huallaga se sumaron en Trujillo a las medidas dictadas por el Ejecutivo para frenar la ola delictiva que golpea a toda La Libertad.

Los uniformados patrullarán las zonas rojas identificadas en los distritos de La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora.

Emergencia

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, aseveró que se trata de agentes altamente especializados, “cuyo trabajo se complementará al de los 200 Dinoes y Grecco que también están designados para Trujillo”.

El centro de operaciones de este contingente será Radio Patrulla Noreste del distrito de Florencia de Mora, que el gobernador supervisó antes de la presentación pública de los uniformados en la Plaza Mayor de Trujillo.

La ceremonia contó con la presencia del ministro de la Producción, Sergio González; el general PNP Víctor Zanabria Angulo, comandante general de la Policía Nacional del Perú; el teniente general PNP Carlos Céspedes Muñoz, jefe del Comando de Operaciones Especiales de la PNP; el teniente general PNP Carlos Lizzetti Salazar, director nacional de Orden y Seguridad de la PNP; y el general PNP Carlos Llerena Portal, jefe de la Región Policial de La Libertad.

“Los delincuentes no nos van a vencer. [...] Sin seguridad no hay tranquilidad. Sin seguridad no hay inversión y por lo tanto no hay crecimiento ni desarrollo. [...] Por eso, saludo a mis hermanos policías que vienen desde el Alto Huallaga a dar tranquilidad a los trujillanos, porque queremos una ciudad que vuelva a ser tranquila, para que vengan las inversiones para su desarrollo”, expresó César Acuña.

Por su parte, el general Zanabria indicó que se está brindando cada vez mayores esfuerzos para la región La Libertad.

Sobre el Ejército, que es la entidad que apoya en la seguridad, aseveró que pronto ayudarán manejando los patrulleros del GORE para movilizar a los policías en sus diversos operativos.

“Sabemos lo difícil que es la lucha contra el crimen, pero sabemos a la vez el esfuerzo que hacen los hombres y mujeres uniformados que luchan contra la delincuencia. Sin embargo, la seguridad es tarea de todos”, indicó.

