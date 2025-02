Para el consejero regional por la provincia de Trujillo Robert de la Cruz Rosas, la denominada “Marcha por la paz”, que convocó el Gobierno Regional de La Libertad, fue “politizada” por el gobernador de La Libertad, César Acuña Peralta, y su partido Alianza para el Progreso (APP).

“Más que una marcha por la paz, para mí eso fue una estrategia política. Creo que el jueves los vecinos de Trujillo y La Libertad han podido advertir que se han usado polos alusivos al señor gobernador César Acuña. Fue una marcha política”, manifestó.

Otro punto que cuestionó Robert de la Cruz es que en la marcha del jueves no hubo ninguna reivindicación.

“En las palabras del señor Acuña no se escuchó ni un solo pedido al Gobierno o una confrontación a la presidenta Dina Boluarte por esta situación. Lo que se ha escuchado son ataques a los alcaldes que no asistieron a su marcha política. No había plataforma de pedidos”, cuestionó.

