Arrancó su nueva campaña electoral. El alcalde de la Municipalidad Provincial de Pataz (MPT), Aldo Carlos Mariños, anunció su renuncia al cargo para postular al Gobierno Regional de La Libertad, el próximo 4 de octubre.

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Se va

A través de sus redes sociales, el burgomaestre anunció que ayer dimitió a su mandato, tras tres años y cuatro meses de gestión. “He presentado mi renuncia al cargo de alcalde provincial de Pataz, con el firme propósito de asumir un nuevo y mayor desafío: trabajar por la transformación de toda nuestra región La Libertad, capital y patrimonio cultural del Perú”, posteó en su cuenta oficial de Facebook.

Asimismo, en una transmisión en vivo, confirmó que a partir de hoy se meterá de lleno a su campaña política.

“A partir de mañana (miércoles) dejo de ser el alcalde y paso a ser un ciudadano a quien nadie pueda denunciar por lo que exprese y denuncie, en donde el Jurado no se entrometa. Señores del Jurado, les comunico a ustedes que mañana vuelvo a ser un ciudadano cuya voz se va a hacer muy fuerte y ahí no va a haber forma de callarme”, aseguró.

Esta última referencia la hizo porque el Jurado Electoral Especial de Trujillo determinó que vulneró el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral al promover su postulación al Gobierno Regional de La Libertad por el partido Somos Perú.

El proceso se inició luego de que el ciudadano Feliz Mendoza denunciara que el ahora exalcalde instaló, en la quinta cuadra de la avenida España, una pantalla publicitaria digital promoviendo su candidatura. Además, en la intersección de las avenidas España y Perú también se colocó un banner de campaña.

Ante esto, el Jurado, a través de la Resolución N° 00414-2026-JEE-TRUJ/JNE, publicada el 2 de abril, ordenó que Aldo Carlos Mariños retire la propaganda.