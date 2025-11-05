A través de las redes sociales, el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, pidió apoyo a la precandidata presidencial Keiko Fujimori para que, por su intermedio, se logre agendar y debatir en el Congreso el proyecto de ley que presentó para expropiar el terreno que ocupa el Club Libertad. En este lugar se busca construir la Plaza de la Marinera.

Agregó que le hubiera gustado hablar con ella el pasado 30 de octubre, que estuvo en Trujillo, para solicitarle su apoyo para que el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, que es de su partido político, agende este tema.

El burgomaestre precisó que con oficio N° 572-2025, dirigido por la Alcaldía, se solicitó al Congreso poner en debate la recuperación del citado terreno, que tiene más de 20 mil metros cuadrados y le pertenece a la ciudad de Trujillo.

“Pasan los meses y todavía no se coloca en agenda este tema. Hemos vuelto a solicitar de manera reiterativa, con oficio 649-2025-MPT/A, dirigido al presidente del Congreso que agende lo solicitado y seguimos a la espera”, expuso.