Los regidores y el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, están enfrentados. Tras una exposición en donde se revelaron presuntas irregularidades en el Servicio de Gestión Ambiental (Segat), los concejales criticaron al burgomaestre porque, hace una semana, cuestionó el presupuesto que se les asignó para sus labores de fiscalización.

En evidencia

Mario Reyna señaló, el pasado 31 de julio, que estaba en contra que a los regidores se les haya incrementado el presupuesto para sus labores de control porque ellos “no tienen un plan ni estrategia de fiscalización”. Incluso, dijo que se reunió con la Contraloría para mostrarle su rechazo a la norma que permitía que se invierta S/ 1 millón 115 mil 830 en tareas fiscalizadoras.

En respuesta, ayer el regidor Jorge Tam presentó el primer informe que se financió con parte de ese dinero. El concejal reveló supuestas irregularidades en las contrataciones que se realizaron durante el segundo semestre del 2024 en el Segat.

Tras revisar las adjudicaciones de bienes y servicios menores a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir hasta S/ 42,800, dijo que halló deficiencias en la elaboración de especificaciones técnicas de los procesos contratados. Esto, según reveló, podría originar que se realicen “compra de bienes o servicios que posiblemente no se ajustan a necesidades reales”.

También alertó que en el Segat se habrían fraccionado compras para evitar convocar a procesos de selección. Esto se evidenció en la adquisición de alimentos (por S/ 255,455), uniformes (S/ 185,344), equipos de protección personal (S/ 181,181), productos de limpieza (S/ 80,500) y plantas ornamentales (S/ 49,000).

El regidor también detectó que empresas estarían simulando competencias. Por ejemplo, dijo que hay declaraciones juradas de proveedores que compiten, pero tienen el mismo domicilio. “Otra observación es que la orden de compra es emitida el día 24 de diciembre (2024), pero el almacén del Segat lo recibe el día 23. Es decir, los bienes ingresan antes de que se emita la orden de compra”, afirmó.

Los hallazgos serán derivados a la Contraloría.

Trabajo

Tras su exposición, el concejal Jorge Tam dijo que su informe sería una respuesta al alcalde. “Tanto pedía resultados, aquí están”, indicó.

El regidor Christian Luján también arremetió contra Mario Reyna y dijo que sus declaraciones en contra del presupuesto para fiscalización mostraban “total ignorancia”. Asimismo, anunció que pronto sustentará las acciones de control que realizó al Plan de Desarrollo Territorial (Plandet) y la Gerencia de Transporte. “Le vamos a informar todo lo que encontramos en su gestión”, indicó.

La teniente alcaldesa, Eiby Guibert, por su parte, dijo lamentar que el burgomaestre no reconozca el trabajo que realizan.

El regidor Andrés Sánchez, en tanto, aseveró que en la próxima sesión confrontarán al alcalde por estas declaraciones; mientras que su colega Sandra Trujillo consideró que a Reyna no le gusta que lo fiscalicen.