Los distritos de Chao, en Virú, y La Esperanza, en Trujillo, fueron los más sangrientos durante el 2025 en La Libertad, región que cerró el año con 272 asesinatos, cinco crímenes menos que los reportados por la Policía en el 2024.

Baño de sangre

El 35% de los 272 homicidios registrados el 2025 ocurrieron en la provincia de Trujillo: hubo 95 defunciones a manos del hampa. Le siguen Pataz, con 49, y Virú, con 42. Las dos primeras provincias están en emergencia desde febrero de 2024, mientras que en la jurisdicción viruñera se aplicó esta medida desde julio de ese mismo año.

Los demás asesinatos ocurrieron en Pacasmayo (21), Chepén (19), Ascope (20), Gran Chimú (9), Otuzco (7), Santiago de Chuco (5), Sánchez Carrión (3) y Julcán (2).

A nivel de distritos, Chao, con 23 muertes, y La Esperanza, con 20, encabezan la tabla criminal del 2025. Le siguen Alto Trujillo y Virú, con 17 homicidios cada uno, y Trujillo, que tiene 16 hechos sangrientos.

Pese a estas cifras, el jefe de la Región Policial La Libertad, general Guillermo Llerena, consideró que su gestión logró reducir el número de asesinatos en este departamento, a comparación del 2024, que cerró con 277 defunciones.

“En Trujillo, sabemos que ha habido una baja bastante significativa, en lo que es La Libertad hemos podido mantener la cifra, pero en Trujillo es donde sí ha habido una considerable reducción”, dijo.

Consideró que los últimos hechos de violencia perpetrados en la región se dieron porque las bandas delictivas que operaban en Pataz se trasladaron a otras provincias a cometer sus crímenes. Además, personas que estaban encerradas en penales salieron en libertad.

“(Los crímenes) Son el efecto Pataz y el efecto de algunas personas que han salido de prisión y que están logrando nuevamente recuperar el terreno que han tenido hace muchísimo tiempo”, afirmó.