La Libertad sigue desangrándose a manos de organizaciones criminales. Delincuentes de la banda delictiva “La Gran Alianza”, brazo armado de “Los Pulpos”, serían quienes asesinaron a balazos a la pareja de esposos la noche del último miércoles en el sector La Calamina del distrito de Laredo, en Trujillo.

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Como informó Correo, sicarios interceptaron a las víctimas, de iniciales T.C.W.M. (39) y A.A.R. (45), cuando iban en su moto carguera.

La primera hipótesis policial da cuenta de una venganza de parte de la organización delictiva “La Gran Alianza”. Esta facción de “Los Pulpos” habría amenazado de muerte a un familiar de la mujer asesinada. Incluso, la Policía cuenta con un video en donde se escucha a un delincuente decir que matará a todos los parientes de la persona intimidada.

En las imágenes también se muestran armas, balas y un mensaje que dice: “Vas a conocer el infierno en vida, tú y toda tu generación”.

Baño de sangre

La Libertad atraviesa por una ola criminal que va dejando doce muertos en siete días. El miércoles 17 de junio asesinaron a Setil Miranda Gonzáles y Ramón Ramos Villalobos en Cascas (Gran Chimú). Además, en Pataz, fue abatido Aldair Caipo Reyes.

Al día siguiente mataron a Giancarlo Cruz Neyra, en Víctor Larco Herrera, y el viernes acribillaron a Enoc Villanueva Cerna, en Laredo. El sábado, en tanto, hubo un doble homicidio en Chao, Virú. Las víctimas fueron José Ganoza Chamache (59) y Francisco Barreto Santisteban (47).

Sicarios volvieron a atacar el domingo, que mataron de 10 balazos a un joven en Huanchaco y a José Allemant Contreras (29), en Florencia de Mora. También acribillaron a Sergio García Cubas en San José, Pacasmayo.

La cifra roja cerró con la pareja de esposos ultimada en Laredo.

Además, cabe precisar que en lo que va del año se han reportado unos 103 asesinatos en la región La Libertad.