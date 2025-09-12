El pleno del Concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) aprobó por unanimidad permitir temporalmente que la empresa de transportes Caballito de Totora S.A. ofrezca el servicio de transporte público al centro poblado de Barraza y Nuevo Barraza, del distrito de Laredo, y que en 20 días se vuelva a debatir la parte restante del proyecto de ordenanza respecto a la modificación de la Ruta C-29, letra “A”.

El tema fue abordado tras un pedido de reconsideración planteado por los regidores Andrés Sánchez Esquivel, Jorge Vásquez Tirado, Sandra Trujillo Marreros y Christian Luján Pajares respecto a la modificación de la ficha técnica correspondiente al Plan Regulador de Rutas de la provincia de Trujillo, solicitado por la empresa de transportes y servicios múltiples Caballito de Totora S.A.

“Barraza no cuenta con ningún tipo de servicio de transporte público a Trujillo y se necesita atender esa ruta, considerando que hay niños y jóvenes que deben estudiar y trabajar en Trujillo”, dijo Mario Reyna, alcalde de Trujillo, planteando aprobar una parte de la ordenanza.

El pasado 29 de agosto, el Concejo denegó por mayoría el proyecto de ordenanza que dispone la modificación de la Ruta C-29 Letra “A”, por lo que los antes citados regidores plantearon la reconsideración.