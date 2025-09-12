Como cada año desde inicios del siglo pasado, la comunidad del Barrio Chicago se prepara para celebrar con fervor la festividad en honor al Señor Cautivo, cuya sagrada imagen se venera en la parroquia San Pablo. Las actividades religiosas y culturales vienen congregando a numerosos fieles devotos.

Las novenas comenzaron el jueves 5 y culminarán el viernes 12 de setiembre. Las celebraciones litúrgicas son a las 7 de la noche en el templo del Barrio Chicago, bajo la guía espiritual de los Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús.

El sábado 13 se celebrará la misa de víspera a la misma hora, seguida de una verbena artístico-musical en honor al Señor Cautivo, en un ambiente de recogimiento y alegría popular.

El domingo 14 de setiembre será el día central de la festividad. La solemne misa de fiesta se celebrará a las 8:30 a.m., y a las 3:30 p.m. dará inicio la tradicional procesión de la venerada imagen del Cristo Cautivo, que recorrerá las principales calles del Barrio Chicago, acompañada por cientos de devotos.

El recorrido procesional comprende las siguientes vías: Av. Eguren, Av. América Sur, Jr. Suárez, nuevamente Av. América Sur, Jr. Zela, Av. Los Incas, Av. Gonzales Prada, Jr. San Cruz, Jr. La Mar, Jr. Ramón Castilla, Jr. Sucre, Jr. Miller, Jr. José Gálvez, Av. América Sur, Av. Eguren, hasta su retorno al templo, donde continuará recibiendo la veneración de sus fieles.