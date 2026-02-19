El Tercer Juzgado Penal Colegiado de Trujillo sentenció a cadena perpetua a una persona acusada del delito contra la libertad sexual, en agravio de dos menores, de 4 y 5 años. El condenado fue identificado como Carlos Miguel Saavedra Quiroz, quien ya se encuentra recluido en el penal El Milagro.

La investigación estuvo a cargo de la titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, Iris Zamudio Cépeda, quien presentó al juzgado declaraciones testimoniales, pruebas documentales y pericias especializadas.

El abuso ocurrió el 16 de enero de 2025, cuando los niños jugaban al interior del condominio en donde residen. Ese día, el sentenciado llevó con engaños a los menores hasta su departamento, en donde ocurrió la aberración. Saavedra también deberá pagar una reparación civil de S/ 8,000.