El candidato a la Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) por Alianza para el Progreso (APP), Mario Reyna Rodríguez, volvió a criticar al aspirante de Podemos Perú al mismo sillón edil, Robert De La Cruz Rosas, quien años atrás ejerció la defensa legal de Teófilo Cruz Álvarez, patriarca de la organización criminal “Los Pulpos”, según la Policía.

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Posturas

“[...] Una cosa es que el derecho de defensa se ejerza para un vecino de quien podemos tener dudas sobre su responsabilidad o no [en un hecho criminal] y otra [es ser abogado] de cinco organizaciones criminales”, expresó el apepista ayer, en una entrevista con RPP Trujillo.

Para Reyna, quien se encuentra de licencia en la MPT para abocarse a su campaña electoral, en el caso de De La Cruz “nadie está en contra del derecho de defensa”, sino que sí es cuestionable que una persona que busca convertirse en alcalde de una ciudad tenga esos antecedentes.

“Una persona que quiere ser autoridad, que tiene acceso a información reservada y privilegiada de las acciones operativas del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana no puede jugar los dos roles: ser abogado de organizaciones criminales y a la misma vez, autoridad”, enfatizó.

De acuerdo con distintos informes periodísticos, De La Cruz Rosas fue abogado del abuelo de Jhonsson Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, en 2016, y —entre otros— también ejerció la defensa de Juan Ramírez Abanto, conocido en el mundo del hampa como “Canilla” y señalado por la Policía Nacional como integrante de “Los Malditos de Chicago”.

Tras la emisión de estos reportajes, el candidato de Podemos Perú ha defendido su trabajo como abogado y ha aseverado ser víctima de una “guerra sucia” iniciada por APP, partido con el que, sin embargo, se convirtió en regidor de la MPT en las elecciones municipales y regionales de 2018.