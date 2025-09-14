El Gobierno Regional de La Libertad financiará la ejecución del Estadio Municipal de Carabamba, que tendrá una inversión de poco más de S/ 4 millones, cuyo expediente técnico fue elaborado con recursos presupuestarios de la Municipalidad Distrital de Carabamba.

El nuevo estadio se construirá sobre el antiguo y colapsado escenario deportivo que fue declarado como de alto riesgo por Defensa Civil debido a sus precarias instalaciones.

El “Mejoramiento del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en el complejo deportivo Carabamba”, promoverá la práctica deportiva en niños, jóvenes y adultos e incentivará la unión y confraternidad entre sus cinco barrios: Los Pinos, San Martín, Unión, Bolívar, Mariscal Cáceres; los tres centros poblados y 32 caseríos que tiene el distrito.

Este proyecto beneficiará a unos 7 mil habitantes del distrito de Carabamba, ubicado en la provincia de Julcán. El nuevo estadio tiene un diseño innovador, con graderías, pórtico de acceso principal y servicios higiénicos, entre otros.

Percy Blas, alcalde de Carabamba, junto a autoridades locales de su distrito, dirigentes vecinales y deportivos, logró el compromiso del financiamiento del proyecto en reunión con el gobernador regional, presupuesto que será transferido a la municipalidad distrital para su ejecución.

El nuevo diseño incluye dos módulos de tribunas para oriente y occidente, con planta baja; baterías de servicios higiénicos, áreas de circulación, muros y voladizos; ambientes para boletería, vestidor de deportistas, entre otros.

En el “Mejoramiento del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en el complejo deportivo Carabamba, provincia de Julcán”, se invertirá un total de S/ 4, 620,931.22.