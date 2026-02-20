Municipalidad colocó los fardos en varios sectores del distrito de Alto Trujillo
Municipalidad colocó los fardos en varios sectores del distrito de Alto Trujillo

La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) inició la entrega y colocación de sacos terreros para encauzar áreas críticas en Alto Trujillo y proteger a la población ante la posible activación de quebradas por .

MIRA ESTO| La Libertad: Cae banda que cobró S/ 4 millones en cupos extorsivos

Los sacos de polipropileno son llenados con arena para colocarlos como muros o barreras de protección y evitar desbordes. Las labores están a cargo de la Municipalidad Distrital de Alto Trujillo y el Comité de Seguridad Ciudadana, en coordinación con el Ministerio Público, Subprefectura, Barrio Seguro y las Juvesc.

Los vecinos han pedido también apoyo con maquinaria pesada para las zonas donde históricamente el agua pluvial ha ocasionado daños a las viviendas.

Ante esta situación, se empezaría a intervenir en el recorte y liberación de los cinco puntos críticos establecidos.

TAGS RELACIONADOS