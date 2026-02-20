La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) inició la entrega y colocación de sacos terreros para encauzar áreas críticas en Alto Trujillo y proteger a la población ante la posible activación de quebradas por lluvias.

Los sacos de polipropileno son llenados con arena para colocarlos como muros o barreras de protección y evitar desbordes. Las labores están a cargo de la Municipalidad Distrital de Alto Trujillo y el Comité de Seguridad Ciudadana, en coordinación con el Ministerio Público, Subprefectura, Barrio Seguro y las Juvesc.

Los vecinos han pedido también apoyo con maquinaria pesada para las zonas donde históricamente el agua pluvial ha ocasionado daños a las viviendas.

Ante esta situación, se empezaría a intervenir en el recorte y liberación de los cinco puntos críticos establecidos.