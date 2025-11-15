Los proyectos para los nuevos hospitales de Tayabamba y Julcán empezarán a recibir, a partir de la fecha, cartas de intención de empresas que deseen financiar su construcción bajo la modalidad de Obras por Impuestos.

Así lo comunicó el Gobierno Regional de La Libertad, que ve con gran expectativa el proceso que ha iniciado la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) para promocionar esas dos inversiones de salud de gran trascendencia, que impactarán en la atención de 180 mil pobladores de ambas provincias de la serranía liberteña.

El Ministerio de Salud (MINSA) tiene incorporados ambos proyectos en su cartera de Obras por Impuestos. El gobierno regional dio viabilidad a los perfiles técnicos y cedió las unidades ejecutoras a dicho sector del Ejecutivo para que sean asumidas con su techo presupuestal.

En el caso del Hospital de Tayabamba, su ejecución tiene un costo referencial de 231 millones de soles; en tanto, el Hospital de Julcán, su costo referencial es de 156 millones. En suma, ambos nosocomios totalizan más de 387 millones de soles de inversión.