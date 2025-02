El contador público Guillermo Ruiz Carbajal, dueño de las empresas GARC Asesoría Empresarial y Grand Security Services, quien aparece en la fotografía junto a agentes de la policía de la División de Investigación Criminal (Divincri) rechazó tener algún vínculo con la organización criminal “Los Pulpos”.

“En la foto estoy junto a Frank Tirado Estrella (contador GARC Asesoría Empresarial), Johan Rivasplata (supervisor de vigilancia privada Grand Security Services) y José Camus (supervisor en seguridad de eventos Grand Security Services). Ambas empresas de mi propiedad y estas personas son mis colaboradores, quienes están registrados en la planilla de mi empresa. La foto corresponde a una visita a un sauna e invito a los tres suboficiales que aparecen en la foto a esta sesión de sauna”, indicó Ruiz Carbajal, en declaraciones a Sol TV Perú.

También refirió que se contactó con los suboficiales de la Policía Nacional del Perú luego que fuera víctima de extorsión. Además, que los detectives lograron capturar a la persona que estaba detrás de las amenazas extorsivas.

“Por qué motivo lo hago. Soy víctima de una extorsión en el año 2023 y que terminó en el archivamiento de la denuncia y a quién nunca pudieron capturar. Estuvieron vinculados en esta denuncia suboficiales de la Policía. Debería investigarse más a fondo este tema, puesto que siento que es el inicio de todo este inconveniente. Luego de eso, mi familia es víctima de extorsión, a mi prima le ponen una dinamita en su panadería. Producto de la primera extorsión que sufro de manera personal, tomo contacto y conozco a estos suboficiales y refiero a mi prima para que solucionen el inconveniente. Los suboficiales se acercan y solucionan el problema capturando a los que habían amenazado y puesto la dinamita en su negocio. Lo solucionaron capturando al delincuente. El delincuente fue el tío del cabecilla de la organización criminal ‘Los Pulpos’”, apuntó.

El empresario en Sol TV Perú explicó el contexto de la fotografía se debe a un agradecimiento a los detectives porque le ayudaron en un caso de extorsión que era víctima.

“El año pasado, mi madre sufrió también una extorsión y les refiero el hecho a los mismos suboficiales, quienes vuelven a capturar a estos delincuentes que estaban extorsionando a mi madre. Entonces, como no considerarlo a estas personas mis amigos, hasta inclusive mis héroes e invitarlos a un sauna, compartir un momento de relajo después de un trabajo que resultó exitoso con la captura de ‘Pulpos’”, resaltó.

Ruiz Carbajal señaló que a la persona que se refieren como “Colmillo”, es su trabajador y que lo tiene registrado en su planilla.

“Estas personas civiles, no los policías, son mis colaboradores y quienes ellos refieren como alias ‘Colmillo’ lo tengo en planilla de mi empresa. Tengo procesos de reclutamiento y selección, hago los debidos filtros para poder contratarlo. No he identificado que tenga este tipo de antecedente o vínculo con ‘Los Pulpos’”, dijo.

También pidió que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, que se informe mejor con respecto a la fotografía.

“Considero que el ministro del Interior está siendo mal informado. Que la gente que le está trasladando esta información respecto a esta foto, no está siendo absolutamente sincero con ellos”, refirió.

Asimismo, dijo que el titular del Mininter está pisando el “palito”.

“Lo que si presumo es que aquí, quienes quieren limpiar la cancha son ‘Los Pulpos’ para seguir trabajando con sus suboficiales que tienen a sueldo y retiran a suboficiales que son honrosos de la institución y el ministro está pisando el ‘palito’”, puntualizó.