Martín Namay Valderrama, candidato al Gobierno Regional de La Libertad por el partido Alianza para el Progreso (APP), renunció a su postulación de cara a las elecciones del próximo 4 de octubre.

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A través de un pronunciamiento, el también responsable político regional de APP aseguró que tomó esta decisión “luego de evaluar de manera familiar la situación respectiva”. También analizó los resultados de las elecciones presidenciales del 12 de abril, que dejó sin inscripción a APP, luego de que no pasaran la valla electoral.

“Los candidatos, desde la fórmula regional, somos conscientes en concertar que el partido necesita pasar por un proceso de refundación y reestructuración política partidaria que nos permita volver a obtener la confianza del pueblo”, indicó.

Agregó que desde la dirigencia brindará “todas las facilidades y el soporte a las fórmulas de candidatos a las provincias y distritos en la región La Libertad”.

Además, dijo que empezará a trabajar en la reestructuración y refundación de APP.