Los transportistas y peatones tienen que circular con sumo cuidado por algunos puntos de la avenida España, ya que la empresa Sedalib ha informado que los trabajos para reparar las redes de alcantarillado y tapar los forados que ocasionaron las filtraciones podría tardar al menos cuatro días más.

Mediante un nuevo comunicado, la empresa de servicio de agua señaló ayer que las cuadrillas de trabajadores siguen laborando entre las calles Bolívar y Vera Enríquez, en el centro cívico de Trujillo.

Cabe indicar que fue el pasado jueves 20 de marzo, cuando un enorme forado se abrió en la cuadra 8 de la avenida España, frente a la piscina Olímpica.

Al día siguiente, en las cuadras 10 y 11 de la avenida España, se reportó la aparición de otros dos enormes huecos producto también de las filtraciones por el mal estado de la red de alcantarillado.

Comunicados

Al respecto, la empresa Sedalib ha emitido sendos comunicados. Primero, indicando que el problema radica en que las redes de alcantarillado del centro cívico de Trujillo tienen 75 años de antigüedad y por ende los constantes desperfectos.

En segundo lugar informan que está en proceso de elaboración el expediente técnico del proyecto de inversión denominado “Mejoramiento de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Cívico de Trujillo”, cuya inversión es de S/ 75 millones.

Agregaron en el comunicado que se espera el respaldo de las instituciones estatales respectivas.

No obstante, ha sido el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, quien salió a cuestionar la lentitud con la trabajan en Sedalib, pues el problema de la antigüedad de las redes de alcantarillado no es reciente. Ya en anteriores años han provocado forados como los que se están viendo hoy en día; sin embargo, no hay todavía una obra integral para solucionar el tema.

Es más, el burgomaestre aseguró que Sedalib tiene desde el año pasado S/ 200 millones de utilidades que podrían ser utilizados para realizar el cambio de las redes de alcantarillado.

El alcalde responsabiliza a Sedalib si llegara a suceder un accidente grave por la aparición de los forados en las vías.