Los pasajeros de un miniván de la empresa de transportes Vía Norte Express SAC vivieron momento de tensión, cuando delincuentes a bordo de una motocicleta aparecieron y dispararon contra la unidad cuando se encontraba en plena carretera Panamericana Norte, a la altura del distrito de Paiján, en la provincia de Ascope.

El ataque ocurrió al promediar las 5:40 de la mañana, por el sector Chuin.

EL CASO

Por versión del conductor de la unidad vehicular, habían partido desde Paiján con destino a la ciudad de Trujillo; sin embargo, terminaron siendo interceptados por los hampones que dispararon contra el vehículo hasta en cuatro oportunidades. Dos proyectiles impactaron en la puerta del copiloto, uno en la puerta principal por donde abordan los pasajeros y otro más destrozó los vidrios de la ventana.

El herido es un hombre de aproximadamente 45 años, quien recibió un impacto de bala en la pierna izquierda. El chofer del vehículo lo trasladó hasta el hospital de la localidad.

“Hemos salido de Paiján con destino a Trujillo. Venían (jóvenes) universitarios y gente que iban a trabajar. El herido lo llevé al hospital y la policía me apoyó”, indicó el conductor en declaraciones a JTV-Noticias.

También pidieron mayor patrullaje en la vía que une a los distritos de Paiján a Chocope, en Ascope.

“No hay seguridad en el camino, porque realmente uno sale a trabajar y las cosas están fuerte. Uno no sabe si va llegar vivo o muerto. Falta un poco de seguridad en la vía”, señaló el chofer.

Cabe mencionar que, el vehículo venía con su capacidad, en su mayoría eran estudiantes que se dirigían a sus centros de estudios en Trujillo.

El caso quedó en manos de la comisaría de Paiján, quienes realizarán las pesquisas correspondientes y así poder identificar a los autores de este atentado en la provincia de Ascope.