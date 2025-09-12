Delincuentes ingresaron a una vivienda, donde funciona un almacén de abarrotes, y se llevaron mercadería valorizada en 50 mil soles. El hecho se registró en el distrito de La Esperanza, en la provincia de Trujillo.

Según la versión de los agraviados, el robo se habría registrado al promediar la 1 de la madrugada de este viernes 12 de setiembre en un predio de la cuadra 5 de la calle José Artigas.

“A las 3 de la mañana nos levantamos para ir al mercado y vemos la puerta abierta. Se han llevado detergentes, filetes y aceites. Todo (lo que se han llevado) está valorizado en 50 mil soles”, indicó la agraviada Natalia Escobedo, quien tiene su puesto de venta en el Mercado La Hermelinda de Trujillo.