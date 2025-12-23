La Comisión Especial de Control Concurrente del Congreso denunció ante el Ministerio Público a 18 gobiernos regionales del país, entre ellos al Gobierno Regional de La Libertad, por presuntos sobrecostos detectados en obras.

Reporte

El presidente de la comisión, José Luna Gálvez, aseguró que los gastos excesivos se habrían dado por aparentes incrementos presupuestales injustificados que alteraron de manera significativa los montos originales de las inversiones.

Según dijo, el patrón detectado revelaría un esquema sistemático que afectó directamente la ejecución de proyectos esenciales en diversas regiones del país.

“Estamos ante un saqueo sistemático disfrazado de inversión pública. El Estado no puede seguir siendo guarida de corruptos y ladrones”, declaró Luna Gálvez.

Expreso detalló que en la gestión regional, que inició César Acuña y ahora dirige Joana Cabrera, se detectaron 12 obras que incrementaron su presupuesto en S/ 479 millones.

Los proyectos habrían tenido un “monto de viabilidad” de S/ 323 millones 567 mil 829, que luego se actualizó a S/ 803 millones 43 mil 104, lo que significa un incremento de S/ 479 millones 475 mil 275.

A nivel nacional, “se identificaron 313 obras con graves indicios de corrupción, cuyo valor total asciende a S/ 31,419 millones 996 mil”. “De ese monto, S/ 21,052 millones 335 mil, corresponden a incrementos injustificados en los presupuestos originales”, agregó el informe parlamentario.

Respuesta

Rogger Ruiz, gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, negó que existan sobrecostos en la gestión y cuestionó al congresista José Luna.

“Primero le diría al presidente de la comisión del Congreso que mire cómo ha tenido su universidad (Telesup) de fachada”, dijo en declaraciones para Réplica Noticias Trujillo.

Aseguró que cuando presentan los perfiles de los proyectos se hacen estimaciones de costos, los que luego se actualizan en los expedientes técnicos.

“Por ejemplo, el colegio Geldres que está en Santiago de Chuco empezó con viabilidad de S/ 14 millones y ahora se ha cerrado el expediente técnico por S/ 34 millones, y eso es porque se han establecido algunos riesgos de deslizamiento y se han tenido que establecer muros de contención que no estaban en el perfil”, agregó.