El Gobierno Regional de La Libertad anunció que, como resultado de un control posterior realizado a diversos procesos de selección, se ha identificado que 43 profesionales habrían presentado documentación irregular o inexacta en convocatorias, situación que ha motivado el inicio de procedimientos administrativos para su separación.

A la fecha, el Gobierno Regional ha cursado más de 500 comunicaciones a entidades públicas y privadas con el objetivo de cruzar y verificar la información contenida en la documentación presentada por los postulantes. Como resultado de este proceso de control, se ha determinado que 43 expedientes presentan observaciones y están en evaluación.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa encabezada por el gerente general regional, Rogger Ruiz, acompañado por el subgerente de Recursos Humanos, abogado Erick Agreda, y el gerente de Contrataciones, Jobvito Flores, quienes explicaron que esta revisión no responde a ninguna fiscalización externa, sino que es una iniciativa propia del Gobierno Regional.

“Algunos profesionales han optado por renunciar; sin embargo, ello no los exime de las responsabilidades administrativas ni penales que pudieran corresponder”, precisó el subgerente de Recursos Humanos.