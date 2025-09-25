El prefecto regional de La Libertad, Carlos Rodríguez Rodríguez, confirmó que el Gobierno Central ha designado a ocho nuevos subprefectos distritales en este departamento. El objetivo, explicó, es “oxigenar y fortalecer la labor” que realizan estas autoridades políticas en sus respectivas jurisdicciones, en coordinación con la Policía Nacional, municipalidades y otras entidades.

Cambios

Estas nuevas autoridades políticas, que ya asumieron funciones y jurarán al cargo en un acto protocolar, son José Ortiz De La Cruz (Bambamarca, Bolívar), Enrique Guevara Siccha (Chicama, Ascope), Marilin Camán Sánchez (Uchumarca, Bolívar), Yenifer Góngora López (Huanchaco, Trujillo), Omar Zulueta Vásquez (Laredo, Trujillo) y Antonilo Siccha Chacón (Sitabamba, Santiago de Chuco).

A ellos se suman Florcita Aponte Cáspito (Santa Cruz de Chuca, Santiago de Chuco) y Betzabé García Rebaza (Víctor Larco Herrera, Trujillo)

De estas cuatro provincias, solo Trujillo se encuentra en estado de emergencia debido a la ola de violencia que la azota (más de 120 asesinatos en lo que va de este año).

Rodríguez añadió que los cambios en estas subprefecturas obedecen a decisiones tomadas por la Dirección General de Gobierno Interior el Mininter.

“La designación de las nuevas autoridades políticas han sido hechas de conocimiento a la comandancia general de la Policía Nacional del Perú. El acto de juramentación de los subprefectos estará a cargo de los jueces de los Juzgados de sus correspondientes distritos”, agregó la autoridad regional.

Las respectivas resoluciones que nombran a estas nuevas autoridades llevan la firma del director general de la Dirección General de Gobierno Interior del Mininter, PNP (r) Mario Accinelli Nolte, y han sido publicadas en diferentes ediciones del diario oficial El Peruano.