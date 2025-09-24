El Concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) acordó por unanimidad declarar al Señor de los Milagros como Patrono de la Espiritualidad Religiosa Católica en esta ciudad.

Esto fue ante una moción de la regidora Sandra Trujillo Marreros, que sustentó su pedido argumentando que el Señor de los Milagros era el Patrono Jurado y Protector de Trujillo y que en el mes de octubre se celebra su festividad con procesiones, misas y otras actividades devocionales

“Lo que se busca con esto es fortalecer la devoción católica y unidad social, como símbolo de paz y esperanza, en medio de una situación de creciente violencia y delincuencia”, añadió.

Sandra Trujillo argumentó que el pedido era solo de carácter declarativo y simbólico, siendo aprobado por unanimidad.

Al término de la sesión de Concejo, un grupo de directivos de la Hermandad del Señor de los Milagros se acercó al alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, para agradecerle por la aprobación.