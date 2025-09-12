El gerente regional de Educación de La Libertad, Martín Camacho, anunció la reactivación de supervisiones sorpresivas a instituciones educativas de zonas rurales, especialmente en la sierra, donde se ha detectado una preocupante conducta de ausentismo docente.

“La situación es crítica. Hay docentes que piden permiso por enfermedad justo cuando hay fiestas en sus localidades. Eso no es casualidad. Vamos a intervenir con un equipo especializado y vamos a identificar también a los médicos que están extendiendo certificados falsos”, advirtió Camacho.

El funcionario relató que en recientes visitas se ha comprobado que muchos profesores abandonan sus centros educativos antes del horario establecido. “Nos hemos encontrado con promotoras trabajando solas mientras los directores y maestros se escapaban. Luego, cuando se les supervisa, se victimizan”, lamentó.

Camacho, asimismo, exhortó el compromiso de los directivos de Unidades de Gestión Educativa (UGEL) e instituciones educativas a verificar el cumplimiento de funciones del personal bajo su responsabilidad. “Necesitamos trabajo real, no excusas. No podemos exigir resultados si desde la dirección o desde las UGEL no hay liderazgo firme”, señaló.