La Región Policial La Libertad detuvo a 14 personas, entre ellos un extranjero, en posesión de seis pistolas y un centenar de municiones. Ellos son investigados por el presunto delito de tenencia ilegal de armas de fuego.

La captura de estas personas se logró gracias a un trabajo coordinado y de inteligencia de la División de Investigación Criminal Centro (Divincri), el Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco), el Escuadrón de Emergencia Centro (Uneme) y el Escuadrón de Drones.

Ellos llegaron hasta la zona de Chantín Bajo del distrito de Moche, Trujillo, en donde se reunían de manera sospechosa estas personas.

La Policía informó que además de las seis armas también se incautaron 13 cacerinas, 100 municiones, 15 celulares y tres radios de comunicación. Sobre los detenidos, detalló que algunos tendrían antecedentes policiales.

“Este operativo no solo neutraliza una amenaza latente, sino que reafirma el control territorial del Estado en zonas estratégicas. La intervención fue ejecutada con precisión táctica, uso de tecnología aérea y despliegue coordinado de fuerzas especializadas, demostrando que la PNP actúa con inteligencia, firmeza y compromiso”, informó la Región Policial La Libertad.