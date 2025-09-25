La Corte Superior de Justicia de La Libertad condenó a cadena perpetua a una mujer que fingió el secuestro de su hija de 14 años para que el padre de la adolescente pague un rescate de 20 mil soles. La misma pena recibió la actual pareja de la fémina, quien la habría ayudado a perpetrar el ilícito.

La ejemplar sanción fue dictada por el Juzgado Penal Colegiado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo, que determinó que Rodoil Paola Oballe Llocya y Franklin Rodríguez Castillo “planearon y ejecutaron el pseudo secuestro de la menor”.​

Falso rapto

Este caso inició el 7 de abril último, cuando Víctor Jaime Pairazaman Chiyo (54) denunció el secuestro de su hija. El padre de familia dijo que ese día recibió audios y mensajes a su celular en donde le exigían el pago de 20 mil soles por la liberación de la estudiante.

El Ministerio Público de La Libertad informó que, incluso, Pairazaman recibió fotos de la adolescente en donde aparecía amarrada de pies y manos. También tenía vendados los ojos y la boca.

Ante esto, el padre de familia decidió denunciar el hecho en la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo, cuyos agentes indagaron y lograron determinar que la madre de la colegiala estaba implicada en el secuestro.

Con esta información, detuvieron a la pareja, a quienes se les sindicó de integrar la banda criminal “Los Injertos del Valle”.

Encerrados

Hay que indicar que Rodoil Paola Oballe Llocya ya se encuentra recluida en el centro penitenciario para mujeres, mientras que Franklin Rodríguez Castillo está encerrado en el penal El Milagro. Esto, luego de que la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo lograra que se les dictara seis meses de prisión preventiva por este ilícito.