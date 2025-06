Los locales nocturnos situados en las avenidas Túpac Amaru y Miraflores incumplen la ordenanza de la Municipalidad Provincial de Trujillo que dispone el cierre de este tipo de negocios a la 1 de la mañana.

Infractores

Vecinos denunciaron que en estas zonas, las fiestas que inician las noches del sábado y domingo terminan pasadas las 8 de la mañana del día siguiente. Esto también fue comprobado por la comuna, por lo que el alcalde Mario Reyna anunció mano dura contra estos establecimientos.

“Hemos sacado un memorándum para que la Gerencia de Fiscalización le ponga todo el ojo a esa zona: Túpac Amaru y Miraflores”, indicó.

El burgomaestre, asimismo, se pronunció por la discoteca Maroma, que ha recibido una serie de quejas porque no cumple con el horario establecido y en los exteriores se registran escándalos.

“El famoso Maroma, yo ya he explicado que eso le han dado autorización en el año 2023 (gestión del alcalde Arturo Fernández) a una señorita o señora de nacionalidad venezolana que no tiene arraigo (domiciliario), no tiene bienes, no tiene nada. Entonces, pretende este local vivir en la impunidad, pero ya estamos alistando la respuesta contundente y fuerte desde la municipalidad y Dios quiera que se implemente el día de mañana (hoy)”, indicó.

Mario Reyna agregó que este local ya fue notificado sobre las restricciones a partir de la 1 de la mañana, pero se resiste a acatar la norma. Por ello, dijo que la respuesta del municipio será “no solo con las acciones de incautar las cosas y soldar (la puerta), sino también de denunciar (en la Fiscalía)”.

Para este martes 3 de junio, se estarán integrando a las acciones de fiscalización 20 nuevos servidores municipales. Además, el alcalde anunció un nuevo paquete de sanciones para locales infractores.