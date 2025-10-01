El gobernador de La Libertad, César Acuña Peralta, renunciará al cargo el 13 de octubre para postular a la Presidencia de la República, confirmó el parlamentario de Alianza para el Progreso (APP) Eduardo Salhuana.

“Obviamente, él va a renunciar antes de esa fecha. No sé la fecha exacta, pero él como cualquier autoridad que pretenda postular a la presidencia de la República tiene que renunciar en esa oportunidad y lo va a hacer, y él va a ser el candidato presidencial de APP”, dijo el expresidente del Congreso a SolTv.

En campaña

Para Salhuana Cavides, el líder apepista “es el candidato natural del partido”. “Es un personaje con amplia trayectoria pública y privada y creo que tiene todos los merecimientos y cualidades para asumir la primera magistratura del país”, consideró.

Estas aseveraciones se dan horas después de que Acuña asegurara que su postulación la decidirá el mismo 13 de octubre, que termina el plazo para que las autoridades que quieran candidatear en las elecciones generales de 2026 puedan dejar sus cargos. “Las grandes decisiones se toman en el último segundo”, aseveró el lunes pasado el líder de APP.

Además, lo dicho por el congresista refuerza las declaraciones que en su momento dio a Correo el coordinador político de APP en La Libertad, Óscar Acuña. Él aseguró que su hermano sería el candidato del partido para los comicios del próximo año.

Neutralidad

Eduardo Salhuana también se pronunció por las investigaciones que inició el Jurado a César Acuña por infringir el principio de neutralidad, al participar en actividades partidarias. Aseguró que el partido está tomando cartas para evitar que su líder pueda transgredir las normas.

Sin embargo, también consideró que “en los últimos meses existe una campaña de demolición” en contra de APP, con la intención de hacer ver como “culpable de todo” a Acuña.