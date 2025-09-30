El gobernador César Acuña Peralta aseguró que la decisión de postular o no a la Presidencia de la República la tomará el 13 de octubre, día que vence el plazo para que presente su renuncia al Gobierno Regional de La Libertad.

“Las grandes decisiones se toman al último segundo, esperemos, hay muchos días para meditar. Recuerden que el último día que tienen las autoridades, gobernadores, ministros, para renunciar es el 13 de octubre. Los que aspiran a ser candidatos tendrán que tomar la decisión el día 13”, indicó.

Neutralidad

El líder de Alianza para el Progreso (APP) también se pronunció por las investigaciones en su contra por infringir el principio de neutralidad. El gobernador aseguró que siempre ha respetado la ley y si “a veces malinterpretan las presentaciones ya no es culpa mía”.

Esto, lo dijo a pesar de que el Jurado Electoral Especial de Chiclayo determinó que sí vulneró la neutralidad al participar en actividades partidarias en Piura y Tumbes.

Acuña también se refirió a la posible postulación al Senado del actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

“Ahorita hay mucha expectativa de postular por APP. Imagino que habrá bastantes candidatos que ponen su nombre y dicen porsiacaso candidateo al Senado por APP. Todavía no se sabe, hay mucha expectativa y posiblemente sea uno de ellos, la lista definitiva todavía es a fines de octubre”, dijo.