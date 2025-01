El crimen organizado ha ganado bastante terreno en la región La Libertad y sus tentáculos no paran de extenderse. Por eso es urgente y necesario generar estrategias que permitan combatir al hampa con otro tipo de ideas y herramientas.

En ese contexto, el presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL), Fernando Guerra Fernández , instó a las autoridades políticas a priorizar la elaboración de proyectos de inversión que tengan relación con la adquisición de tecnología para hacerle frente a la delincuencia.

Total respaldo

Es más, el representante del gremio empresarial aseguró que entre sus afiliados se cuenta con especialistas que están dispuestos a colaborar con la elaboración de dichos proyectos mediante las opiniones técnicas.

“También podrían gestionar ante Proinversión para que los proyectos tengan financiamiento mediante la modalidad de Obras por Impuestos (OxI)”, agregó.

“No solo se trata de incrementar el número de policías y comprar camionetas, sino que hay que dotar de tecnología a la Policía. Hay que darle herramientas importantes para que puedan ir en contra del crimen organizado. Ya no se trata del común delincuente al que hay que enfrentar”, señaló.

Vigilancia

En esa línea, Fernando Guerra mencionó como un ejemplo de lo que propone, la implementación del “gran centro de monitoreo de cámaras de vigilancia regional”.

“Este es un proyecto que hay que impulsar de manera integral y coherente, para que la Policía tenga un cerco. Ahora un delincuente roba en Trujillo y en su fuga pasa la avenida Fátima, entra al distrito de Víctor Larco y lo perdieron, porque no hay un sistema integrado de vigilancia”, resaltó.

Comentó que actualmente hay una excelente gestión que se está realizando y hay fondos económicos importantes que se vienen para la región. “Lo determinante ahora es direccionar y que esos recursos tengan el impacto necesario para cerrar las brechas en salud, educación y también enfrentar la inseguridad ciudadana”, acotó.

Por ahora, ningún alcalde de la región se ha acercado a la Cámara de Comercio de La Libertad para coordinar o solicitar apoyo para elaborar este tipo de proyectos. Se espera que eso cambie pronto.

Es importante mencionar que Fernando Guerra ofreció estas declaraciones ayer al finalizar la primera mesa de diálogo entre la Cámara de Comercio de La Libertad y representantes de Proinversión. El evento tuvo como finalidad analizar métodos de inversión y presentar propuestas clave para tratar de cerrar las grandes brechas que hay en nuestra sociedad mediante proyectos financiados vía Asociación Público-Privada (APP) y Obras por Impuestos (OxI).

Voz oficial

En efecto, José Salardi Rodríguez , director ejecutivo de Proinversión, confirmó que aún no hay proyectos en cartera en seguridad ciudadana para La Libertad.

No obstante, otro tres proyectos en diferentes sectores, igual de importantes, podrían ejecutarse en un mediano plazo.

Se trata de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Trujillo (PTAR) por US$ 425 millones, la carretera Santa-Chuquicara-Tauca-Shorey por US$ 550 millones y la Tercera Etapa de Chavimochic por US$ 500 millones.