Mientras la Policía continúa con las investigaciones para determinar el móvil del asesinato de Elena Rojas Alcalde, regidora de la Municipalidad Distrital de Chicama, su familia presume que quisieron “silenciarla” debido a su labor de fiscalización y lucha contra la corrupción. Como se conoce, la autoridad fue acribillada el jueves 18 de diciembre cuando participaba de una chocolatada navideña en el centro poblado de Sausal.

“Para nosotros está claro que es producto de la labor fiscalizadora, frontal y de lucha contra la corrupción que ella venía desarrollando en el distrito de Chicama. Ella ha realizado una serie de denuncias contra las autoridades y funcionarios por delitos de corrupción. Es ese uno de los móviles para que a mi esposa la hayan querido silenciar, para querer callarla”, señaló José García López, compañero de vida de la concejala, tras el sepelio que se realizó en un camposanto del distrito de Huanchaco, en Trujillo.

El esposo de la regidora también reveló que ella tenía planeado postular el próximo año a la alcaldía de Chicama por el Apra. “Se había convertido en una figura política en ascenso y los pobladores le pedían que fuera candidata al distrito. Había demostrado su intención de ser candidata y la población le había demostrado, contundentemente, su respaldo, que se sentía en las calles. Considero que esas dos razones son por las que lo han silenciado a mi esposa”, remarcó.

Pesquisas

El general Guillermo Llerena Portal, jefe de Región Policial La Libertad, informó ayer que ya tendrían identificado al sicario que acabó con la vida de Rojas Alcalde. “Ya tenemos identificado, plenamente, al gatillero. En pocos días vamos a tener novedades”, apuntó.

Además, resaltó que agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) y de Inteligencia están a cargo de este caso.

También dijo que la única denuncia por amenazas que presentó la concejala está registrada en diciembre de 2024.