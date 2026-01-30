El Gobierno dispuso la prórroga del estado de emergencia en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, con el objetivo de fortalecer las acciones de seguridad frente a la criminalidad asociada a la minería ilegal. La medida también alcanza al centro poblado de Chagualito, ubicado en la provincia de Sánchez Carrión.

La extensión fue oficializada mediante el Decreto Supremo N° 016-2026-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Durante este periodo, se mantendrán restricciones a derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, de reunión y la seguridad personal.

Asimismo, continuará la inmovilización social obligatoria en el distrito de Pataz, entre las 22:00 y las 05:00 horas. No obstante, se exceptúa de esta medida al personal indispensable de sectores como salud, servicios básicos, seguridad, telecomunicaciones, limpieza pública y servicios funerarios.

La norma también permite la atención en farmacias y boticas, además del desplazamiento de personas que requieran atención médica urgente o la compra de medicamentos.