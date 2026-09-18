Personal de diversas áreas de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) evalúa las condiciones de seguridad del Mercado Zonal Palermo (antes Mayorista), uno de los principales centros de abastos de la ciudad.

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Esta semana ya se realizó una primera reunión de trabajo con la directiva del comité de administración de los servicios higiénicos, que preside Henry Ponce Natividad. En esta área se generan recursos económicos que permiten el mantenimiento y mejoras en el interior del establecimiento.

Ayer se tenía previsto que personal de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres evalúe las condiciones de seguridad en estructuras, instalaciones y áreas comunes o pasadizos. “Esto incluye verificar el estado de techos, instalaciones eléctricas y áreas de libre circulación peatonal al interior del mercado”, indicó la MPT.

Como resultado de las inspecciones que viene haciendo el personal de las áreas competentes de la MPT, se hará un listado de observaciones y de los trabajos por realizar.