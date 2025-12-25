Arturo Fernández Bazán, candidato a la vicepresidencia de la República por el partido Un Camino Diferente, querelló al regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo Jorge Vásquez Tirado por el presunto delito de difamación agravada.

Notificado

Fue el mismo concejal quien dio a conocer la notificación que le envió el Sexto Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo, indicándole sobre la denuncia que le planteó el exalcalde de Moche.

“Acabo de ser notificado con respecto a una querella que me ha interpuesto Arturo Fernández, el recontrasúper fugado en Argentina, en donde me querella porque le he dicho al señor que está fugado. Vuelvo a replicar, el señor está fugado. Arturín, saludos para todos, y sí, estás fugado”, dijo Vásquez en un video publicado ayer en sus redes sociales.

Fernández vive en Buenos Aires, Argentina, gracias a un documento provisional que le otorgó el 11 de noviembre el Ministerio del Interior de ese país.

Su permanencia en tierras gauchas está fijada hasta el 9 de febrero de 2026, al amparo de la Ley 26165, Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado. De acuerdo con el Expediente N° 891023-2025, el candidato a la vicepresidencia está habilitado “para desempeñar tareas remuneradas, alojarse, estudiar y acceder a los servicios de salud públicos”.

El exalcalde llegó a ese país luego de que el 22 de setiembre fuera sentenciado en Trujillo a un año de prisión efectiva por el presunto delito de difamación agravada, tras atribuirle presuntos actos ilegales al trabajador municipal Julio Morillas.

En campaña

Arturo Fernández continúa en campaña desde Argentina. El partido que encabeza, según el Jurado Nacional de Elecciones, ya inscribió a su fórmula presidencial, así como a quienes postularán a diputados y senadores.