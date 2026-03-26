Verónica Escobal Ordoñez, consejera regional que solicitó licencia al cargo para postular a diputada por Alianza para el Progreso (APP), vuelve a estar en la mira de organizaciones criminales. Delincuentes le dejaron un cartucho de dinamita y una carta extorsiva en uno de sus inmuebles, en donde se realizan trabajos de construcción.

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Bajo amenaza

La intimidación a la también empresaria del sector gastronomía ocurrió a las 7 de la mañana del último martes, en el predio que posee en la urbanización Santa Inés. Según denunció en la División de Investigación Criminal de Trujillo, inescrupulosos le dejaron un sobre que contenía la inscripción “plata o plomo”.

En su interior había un explosivo y un manuscrito en donde los delincuentes pedían que se comuniquen con ellos para coordinar el pago de cupos. “Mira, acá te voy a hablar práctico, acá me vas a colaborar por la buena o por las malas, sino, caso contrario, vamos a comenzar a matar. Por esta vez irá apagado (el explosivo), tienes 24 horas para que te apegues a un vago”, indican los maleantes.

Los extorsionadores, además, dejaron un número celular. También se identificaron con las iniciales LCS, que, según fuentes de la Policía, identificaría a la organización criminal “Los Compadres Segurity”.

El caso ya fue notificado a la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, a cargo de la fiscal Ana Vigo.

Responde

Esta es la segunda vez que Verónica Escobal está en la mira de extorsionadores. En junio de 2024, delincuentes también la amenazaron y le exigieron el pago de cupos.

La consejera regional en licencia dijo que, al igual que hace dos años, tampoco pagará y dejará el caso en manos de la Policía.

“Así como yo, muchos pobladores de la región La Libertad están pasando lo mismo, esto es de nunca acabar […]. He ido a la Policía, al igual que el 2024, porque yo creo en la Policía. Yo no puedo ceder a esas pretensiones”, aseguró.

En otro momento, la candidata no descartó que las amenazas busquen frenar su postulación a la Cámara de Diputados. “Qué casualidad que en esta última semana, que ya va a terminar la campaña, quieren encerrarme prácticamente, quieren frenar mi trabajo. Estoy asustada porque soy ciudadana, soy persona y siendo candidata no me excluye que esté a merced de estas bandas”, acotó.