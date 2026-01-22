No acaba el terror para la orquesta musical Armonía 10. A través de mensajes de WhatsApp, delincuentes exigen S/ 100 mil a la icónica agrupación para volver a tocar en Trujillo, pues de lo contrario les advierten a sus integrantes que “les “meterán otro bombazo en el bus en movimiento”.

Durante una conferencia de prensa, el jefe de la Macro Región Policial La Libertad, general PNP Franco Moreno Peralta, confirmó las amenazas contra la agrupación musical y dijo que no se descarta que detrás de la extorsión esté la organización criminal “Los Pulpos”.

No obstante, el alto oficial mencionó que hay que tener cuidado con “los colgados”, que no son más que otros criminales que se valen de esta situación por la que atraviesa Armonía 10 para tratar de sacar provecho atribuyéndose las amenazas y los atentados, a fin de obtener dinero.

Cuidado

En efecto, estas amenazas, supuestamente, provienen de la banda criminal que se autodenomina “La Batería de Trujillo”. Es más, los maleantes indican que perpetrarían un nuevo atentado mucho más violento que el anterior, en clara alusión al ataque con dinamita al ómnibus ocurrido en Trujillo.

“Alíniece con ‘La Batería de Trujillo’. Esto recién empieza. Si nadie se alinea, todos los fines de semana y agrupación que baje y no se pone a derecho van a sufrir atentados contra su propia vida de los integrantes de cada orquesta. 100 mil soles para que vuelvas a tocar en Trujillo, de lo contrario, la próxima tendrás muerto y no daños materiales y cada vez que tengas presentación dejar 10 mil soles por presentación”, se señala en uno de los mensajes enviados por los maleantes.

El lunes 19 de enero, detonaron un artefacto explosivo debajo del bus de la orquesta Armonía 10. Los músicos realizaban su presentación en la discoteca Monasterio, cuando se produjo la detonación.